/647805/مي-حلمي-تتحدى-قرار-إحالتها-للتحقيق-معلنة-سفرها-إلى-دبي

أصدرت قناة الحديث اليوم المسؤولة عن بث برنامج الحكم التي تقدمه الإعلامية مي حلمي، قرار بإيقاف البرنامج وإحالتها للتحقيق لما تسبب به من إساء لكابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق.

دوت الخليج يرصد رد مي حلمي على قرار إيقافها

وكان رد مي حلمي على تلك الواقعة هي نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، معلنه عن سافرها خارج مصر إلى مدينة دبي، متحدية قرار إحالتها للتحقيق.

إحالة مي حلمي للتحقيق بعد واقعة أحمد صالح

وجاء البيان التي أصدرته القناة على النحو الأتي: “بناءً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلاميه وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا

-أولا: إحالة الإعلاميه مي حلمي للتحقيق

- ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

- ثالثًا: علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان.

الجدير بالذكر أنه تحدثت مي حلمي، خلال البرنامج مع أحمد صالح، بشكل وجده غير لائق، حيث وجهت له العديد من الأسئلة حول ما فعله شيكابالا أثناء الاحتفال بلقب الدوري، وسب جمهور الأهلي، مما أثار غضب أحمد صالح، ودفعه لعدم استكمال الحلقة والانسحاب على الهواء.

مي حلمي تثير الجدل بإعلان إعتزالها

يشار إلى أن المذيعة مى حلمى، أثارت الجدل - فى وقت سابق من الشهر الماضى - على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان نيتها في اعتزال كل شىء، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "بفكر جدياً باعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا نهائياً، كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده".

و أعلنت نيتها لهذا القرار بعد تعرضها للتنمر من قبل رودا السوشيال ميديا عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتى ايفان راكيتيش لاعب برشلونة السابق واشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبى، ولاقت الصورة تداول كبير على صفحات الفيس بوك وسط عبارات من التنمر من قبل المتابعين.