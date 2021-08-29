حسام البدري: هنالك العديد من الصعوبات التي توتجه المنتخب في المعسكر.. تفاصيل

/647806/حسام-البدري-هنالك-العديد-من-الصعوبات-التي-تواجه-المنتخب-في-المعسكر-تفاصيل
انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بـ حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك إستعدادا للفترة المقبلة من الأجندة المقبلة، مشددا أن الفترة الحالية تشهد صعوبات في عدم تواجد العديد من اللاعبين الدوليين.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
وقال حسام البدري :" المرحلة دي مهمة جدا في مسيرة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بالأمس كان أول تدريب بحضور 13 لاعب".
غيابات المنتخب في التدريب الأول
وتابع : " هناك 10 لاعبين راحة في الفندق، ودا دليل على وجود صعوبات كبيرة ، ولم يكتمل المعسكر بعد بسبب ارتباطات بعض اللاعبين مثل أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد".
وواصل: " لا توجد مبررات بعينها للاعبين، لكن هناك بعض الصعوبات التي نحاول العمل على حلها من أجل الإستفادة الكبرى من المعسكر، ووضعت بعض اللاعبين إحتياطيا تحسبا لأي ظروف".
وأستكمل: " المباراة الأولى ستكون صعبة بسبب عدم تواجد العديد من اللاعبين ونأمل في إنضمامهم من جديد".
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