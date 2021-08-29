حريق بمخلفات قمامة وتم إخماده.. مصدر أمني ينفي وقوع إنفجار بحدائق الأهرام

نفى مصدر أمني ما تم تداوله من أنباء منذ قليل بشأن سماع دوي إنفجار بمنطقة حدائق الأهرام، نافياً ما تردد جملة وتفصيلاً
وأوضح المصدر أن حريق شب بمخلفات قمامة بمنطقة "ح" والذي تزامن مع انفجار كبل كهربائي ولم يسفر الحادث عن أي إصابات وفور تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ توجه رجال الحماية المدنية بالجيزة صحبة سيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتم إخطار الفنيين بشركة الكهرباء لسرعة إصلاح الكابل .
تم تحرير محضراً بالواقعة وإخطار النيابة العامة ، وناشد المصدر المواطنين بعدم الإنسياق وراء شائعات التواصل الاجتماعي وإعادة تداول أنباء مغلوطة من شأنها الإخلال بالأمن العام ، وتعريض مروج الشائعة للوقوع تحت طائلة القانون
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