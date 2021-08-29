/647808/حصاد-الفراعنة-اليوم-في-بارالمبياد-طوكيو-هاني-عبدالهادي-يتوج-بالميدالية-البرونزية-وزياد-كحيل-يفشل-في-التأهل-لنهائي-السباحة-ومنتخب-كرة-الطائرة-يسحق-اليابان

أقيمت اليوم الأحد، العديد من منافسات البعثة المصرية في النسخة الحالية من دورات الألعاب البارالمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

ويستعرض دوت الخليج نتائج بعثة الفراعنة اليوم، في بارالمبياد طوكيو 2020:

رفع الأثقال

- توج هاني عبد الهادي، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بالميدالية البرونزية، خلال منافسات رفع الأثقال لوزن 88 كجم، وبتلك الميدالية حققت البعثة المصرية الميدالية السادسة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

- احتلت أمل محمود، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، المركز الرابع خلال منافسات وزن 73 كجم وبفارق كيلو واحد عن بطلة فرنسا صاحبة الميدالية البرونزية.

- حققت جيهان حسن لاعبة رفع الأثقال المصرية المركز السادس فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 برفع 110 كجم فى منافسات وزن 79 كجم.

- أنهى محمد السيد منافسات نهائي رفع الأثقال لوزن 97 كجم في المركز السادس، ولم ينجح محمد السيد في الرفعتين الأولى والثانية بوزن 200 كجم قبل أن يرفع الأخيرة بنجاح بنفس الوزن.

السباحة

- فشل السباح المصري زياد كحيل في التأهل لنهائيات لسباق 100 متر صدر SB4، وذلك بعد احتلاله المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي، بزمن قدره دقيقة و 59.02 ثانية.

- حصدت ملك عبد الشافى لاعبة منتخب مصر في السباحة، المركز الثامن فى ترتيب منافسات 100 م صدر، حققت ملك عبدالشافي المركز الثامن بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما استغرقت زمن قدره 2:14.68 دقيقة بمنافسات الدور النهائي.

كرة الهدف

ودع المنتخب المصرى لكرة الهدف سيدات، منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب اليابانى 10-0 من الشوط الأول لتنتهى المباراة بعدم التكافؤ.

كرة الطائرة

اكتسح المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس نظيره منتخب اليابان، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الأحد، وتمكن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، من التغلب على منتخب اليابان بنتيجة ٣/ ٠، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (٢٥/١١ - ٢٥/٧ - ٢٥/٦).