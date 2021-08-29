/647802/تعرف-على-عقوبات-اتحاد-الكرة-الموقعة-على-الزمالك

أصدرت اليوم الأحد، مجموعة من العقوبات على فريق الزمالك من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بشأن أحداث مباراة الفارس الأبيض في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على نادي الزمالك بشأن أحداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

كما أصدرت عدة عقوبات على لاعبي الفريق الأبيض والتي جاءت كالتالي:

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

– إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأحد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، فيما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

وقرر الاتحاد إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل 31 أغسطس الحالي بحضور مندوبي الأندية ال 18 المشاركة في المسابقة.

الزمالك

ونشر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك وجاء البيان كالأتي: الأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، يعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا.

ونشر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك وجاء البيان كالأتي: الأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، يعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا.

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.