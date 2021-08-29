/647804/برشلونة-يحقق-الفوز-علي-خيتافي-بثنائية-في-الدوري

نجح فريق برشلونة في الفوز علي نظيره فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل : وافتتح التسجيل لبرشلونة اللاعب سيرجيو روبيرتو في الدقيقة الثانية من الشوط الأول. وعاد ساندو راميريز وسجل هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 19. وتمكن ممفيس ديباي من التقدم مرة أخري لبرشلونة في الدقيقة 30.

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