رسمياً..«البدري» يعلن غياب محمد صلاح عن مواجهة مصر وأنجولا

/647807/رسمياالبدري-يعلن-غياب-محمد-صلاح-عن-مواجهة-مصر-وأنجولا

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وأنجولا غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن مواجهتي أنجولا والجابون يومي ١و٥ سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل : وقال البدري خلال المؤتمر: “نعاني من غيابات كثيرة مثل صلاح والنني وتريزيجيه ولكن ثقتي كبيرة في المتواجدين حاليا”. وواصل: “مباراة أنجولا صعبة جدا والمنتخب يحتاج إلى دعم الجميع”. قائمة منتخب مصر وضم حسام البدري 9 لاعبين من الاهلى لقائمة منتخب مصر وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسين الشحات ومجدى قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف فيما ضم المدير الفنى لمنتخب مصر 6 لاعبين من الزمالك وهم محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ، فضلاً عن 4 لاعبين من بيراميدز وهم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى بجانب باقية اللاعبين المحترفين .

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