الغيابات تضرب استعدادات منتخب مصر قبل لقاء أنجولا«صور»

/647809/الغيابات-تضرب-استعدادات-منتخب-مصر-قبل-لقاء-أنجولاصور

انطلق معسكر تدريب منتخب مصر منذ لحظات على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادا لمباراة منتخب أنجولا الخميس المقبل في الساعة التاسة مساء، في لقاء الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وشهد تدريب منتخب الفراعنة الأول، على العديد من الغيابات في التدريب، عقب انتهاء منافسات الدوري الممتاز، وغياب لاعبي مصر المحترفون في الخارج في الدوريات العربية او الأوروبية.

وقال حسام البدري :" المرحلة دي مهمة جدا في مسيرة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بالأمس كان أول تدريب بحضور 13 لاعب".

غيابات المنتخب في التدريب الأول

وتابع : " هناك 10 لاعبين راحة في الفندق، ودا دليل على وجود صعوبات كبيرة ، ولم يكتمل المعسكر بعد بسبب ارتباطات بعض اللاعبين مثل أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد".

وواصل: " لا توجد مبررات بعينها للاعبين، لكن هناك بعض الصعوبات التي نحاول العمل على حلها من أجل الإستفادة الكبرى من المعسكر، ووضعت بعض اللاعبين إحتياطيا تحسبا لأي ظروف".

وأستكمل: " المباراة الأولى ستكون صعبة بسبب عدم تواجد العديد من اللاعبين ونأمل في إنضمامهم من جديد".

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .