مانشستر يونايتد يفوز علي ولفرهامبتون بهدف نظيف في الدورى«فيديو»

/647810/مانشستر-يونايتد-يفوز-علي-ولفرهامبتون-بهدف-نظيف-في-الدورىفيديو

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وسجل هدف المان يونايتد ماسون جرينوود في الدقيقة 80 من عمر اللقاء .

https://twitter.com/i1rmd/status/1432029915579289606?s=20

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 PREMIUM.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، أرنولد.

خط الوسط: كيتا، هندرسون، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستنسن، روديجر.

خط الوسط: جيمس، بن تشيلويل، جورجينيو، كانتي.

خط الهجوم: فيرنر، مونت، لوكاكو.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع ليفربول في مجموعة الموت مع أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان، فيما سيتجدد الصدام بين برشلونة وبايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة.

مجموعة ليفربول - أتليتكو مدريد.

- ليفربول.

- بورتو.

- ميلان.

مواعيد دور المجموعات 14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

دور ربع النهائي 5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

دور نصف النهائي 26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

مباراة النهائي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/202228 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

فاردي يقود ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من ولفرهامبتون ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.