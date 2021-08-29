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وأكد الأزهرى، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن كتاب "كيف أحزن وأنت ربى" لاقى نجاحًا مبهرًا رغم أنه أول كتاب للطالب عبدالرحمن، لافتًا إلى سعادته بتكريم "عبدالرحمن" يوم 1 أغسطس الماضى.
وتابع الأزهرى: "اليوم أشيد به وبنجاحه، وأقول له: إننى أعتز بك اعتزازا كبيرًا، وأرجو لك مستقبلًا مشرقا فى خدمة دينك ووطنك وأمتك والإنسانية كلها، وأوصيك بالاجتهاد بكل ما تملك فى سنواتك المقبلة على تحصيل العلم حتى يمتلىء به عقلك، ويستنير به فؤادك، وأرجو أن أراك قريبا عالما أزهريا جليلا، تملأ الدنيا نورا وعلما ورحمة، وأتذكر بك قول الشاعر: وإذا رأيتَ من الهلال نُمُوّهُ ... أيقنتَ أن سيصيرُ بدراً كاملا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس للشؤون الدينية يشيد بأحد الطلاب: سيصبح بدرا فى سماء الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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