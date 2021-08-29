مستشار الرئيس للشؤون الدينية يشيد بأحد الطلاب: سيصبح بدرا فى سماء الأزهر

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بالطالب الفرقة الأولى بكلية أصول الدين فى الزقازيق عبد الرحمن إبراهيم صقر، مؤلف كتاب "كيف أحزن وأنت ربى".





وأكد الأزهرى، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن كتاب "كيف أحزن وأنت ربى" لاقى نجاحًا مبهرًا رغم أنه أول كتاب للطالب عبدالرحمن، لافتًا إلى سعادته بتكريم "عبدالرحمن" يوم 1 أغسطس الماضى.

وتابع الأزهرى: "اليوم أشيد به وبنجاحه، وأقول له: إننى أعتز بك اعتزازا كبيرًا، وأرجو لك مستقبلًا مشرقا فى خدمة دينك ووطنك وأمتك والإنسانية كلها، وأوصيك بالاجتهاد بكل ما تملك فى سنواتك المقبلة على تحصيل العلم حتى يمتلىء به عقلك، ويستنير به فؤادك، وأرجو أن أراك قريبا عالما أزهريا جليلا، تملأ الدنيا نورا وعلما ورحمة، وأتذكر بك قول الشاعر: وإذا رأيتَ من الهلال نُمُوّهُ ... أيقنتَ أن سيصيرُ بدراً كاملا.