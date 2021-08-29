منع مى حلمى من الظهور الإعلامى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق سعدة القرار رقم 19 بمنع ظهور مى حلمى مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامى .





جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة والذى أوصى بأن مى حلمى قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى. بالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى، وعليه فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد، وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور، وبناء عليه فقد أصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استناداً إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016 .

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