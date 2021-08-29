نقابة الإعلاميين تمنع ظهور مى حلمى على أى وسيلة إعلامية

أصدر الدكتور طارق سعدة القرار رقم ( 19 ) بمنع ظهور مى حلمى مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي .
جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة والذى اوصى بانها قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى .
وبالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى، وعليه فقد اجتمع مجلس ادارة النقابة بتاريخ اليوم الاحد ، وناقش الموضوع ووافق علي قرار منعها من الظهور ، وبناء عليه فقد أصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استناداً الى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016 .
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