انت الان تتابع تفاصيل خبر منع ظهور مي حلمي على آي منصة إعلامية بعد وقف “الحكم” واحالتها للتحقيق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، القرار رقم (19) بمنع ظهور الإعلامية مي حلمي مقدمة برنامج «الحكم» على القناة الفضائية “الحدث اليوم”، على أي وسيلة من والوسائل الاعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم تقنين أوضاعها بعد مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي أثناء تقديمها للبرنامج.

مخالفات مي حلمي

جاء ذلك ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة، والذي أوصى بأن مي حلمي، قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. وبالتدقيق والفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن المذكورة غير مقيدة بالنقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة.

نص قرار نقابة الإعلاميين

اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الموافق الاحد 29/8/2021، وتم مناقشة القرار، والذي قد وافق عليه المجلس، وهو منعها من الظهور.

وأصدر نقيب الإعلاميين، القرار لسنة 2021، استنادا إلى المادتين 2-19 من القانون 93 لعام 2016.

وجدير بالذكر أنه أصدرت إدارة القناة الحدث اليوم قراراً بإيقاف برنامج الحكم، والذي تقدمه المذيعة مي حلمي، بسبب ما بدر منها في حلقة أمس السبت، خلال استضافتها الكابتن أحمد صالح.

وجاء نص قرار القناة كما يلي:

«بناءً على ما تم مراجعتة من المرصد الخاص بقناة الحدث اليوم، بحلقة الإعلامية مي حلميالسبت الموافق 28 أغسطس 2021، وما قامت به تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بطريقة لا تليق بالأصول والأكواد الإعلامية، وميثاق الشرف الإعلامي»، قررنا ما يلي: