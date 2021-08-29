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طارق رضوان لـ دوت الخليج: الأحزاب انحازت للمواطن تحت قبة البرلمان بعرض مشاكله وحلها

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال لقائه على موقع دوت الخليج ،أن الفصل التشريعي الثاني بدأ بما يقرب من 19 حزب سياسي تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن الأغلبية  البرلمانية والممثلة فى حزب مستقبل وطن،لافتا إلى  الرأي الأخر تحت القبة والاحزاب المعارضة المتفاواته.

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االاحزاب السياسية 

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان،  إلى أن العمل فى الفصل التشريعي الثاني وخلال دور الانعقاد الاول، كان بنظام الخلية المنظمة ، إضافة إلى اجندة عمل المجلس الواضحة، فضلا عن العرض الذي يتم  من الكيانات الحزبية المختلفة فى  اطار تنظيمي مضبوط داخل مجلس النواب.

 

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واضاف النائب طارق رضوان، أن التمثيل الحزبي اقوي بكثير عن الفصل التشريعي الأول ،لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن  حزب جديد له تمثيل برلماني، موضحا انضمام  بعض النواب فى الفصل التشريعي الاول، وتم اتخاذ خطوات تشكيل حزب سياسي، وترشح النواب للبرلمان، مؤكدا على وجود رؤية حزبية تعمل من خلال الهيئات البرلماني فى غرفتي البرلمان بناء على اجندة واضحة.

  وتابع “أنه بعد  ثورتي  2013 و 2011  أصبح هناك عمل حزبي واضح بأجندة واضحة انحازت للمواطن عن السلطة ، مؤكدا أن نواب الحزب لديهم خبرات تراكمية يمكن الاستفادة منها فى شتي المجالات المختلفة ، 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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