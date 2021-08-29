طارق رضوان لـ دوت الخليج: الفصل التشريعي الأول عانى بسبب عدم التناسق والتكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية «صور»

/647820/طارق-رضوان-لـ-تحيا-مصر-الفصل-التشريعي-الأول-عانى-بسبب-عدم-التناسق-والتكامل-بين-السلطة-التنفيذية-والتشريعية-صور

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الفصل التشريعي الاول شهد العديد من المشاكل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك نظرا لعدم احتكاك الحكومة بالعمل التشريعي خلال هذه الفترة.

وأضاف النائب طارق رضوان خلال لقائه بندوة دوت الخليج أن الفترة الماضية اكتسب فيها عدد من اعضاء السلطة التنفيذية خبرة أدت إلى زيادة العلاقة بين السلطة التشريعية والأعضاء، وهذا التعاون نتائجة الايجابية عادت بالنفع على السلطتين .

وتابع رضوان ان هناك ما يقرب من 170 نائب من المجلس السابق والأخرين نواب جدد، وهو ما يمثل ثلثي المجلس، حيث أن الفرصة لهؤلاء الاعضاء ستكون أقوى في التواصل وابداء أرائهم وحل مشاكل دوائرهم.

واكد أن الخبرات التراكمية التي اكتسبتها السلطة التنفيذية ادت إلى عمل مفهوم جديد في التواصل، موضحا أنه أصبح هناك انضباط في ادارة الجلسات والتناسق والتكامل بين الأعضاء وبعضهم.