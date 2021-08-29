/647821/أنا-هربان-حسن-شاكوش-يسخر-من-رضا-البحرواي-بعد-مشاجرة-الساحل

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زميلة رضا البحراوي بعد حدوث مشاجرة عنيفه بينهم أثناء حفل بالساحل الشمالي، وقال ساخرا أنه الأن هربان متخوفا من رضا بحراوي.

دوت الخليج يرصد رد حسن شاكوش على رضا بحراوي

نشر حسن شاكوش فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال فيه ساخرا: “أنا هربان يا جماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفله. ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي أثناء حفلته في الساحل الشمالي وهو يوجه كلمات على المسرح للمطرب حسن شاكوش بعد اشتباكه مع فرقته الموسيقية، قال فيه: “" شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله .. بس للأسف خد بعضه وجري".

بداية أزمة رضا بحراوي وحسن شاكوش

بداية الخلاف بين شاكوش وفرقة رضا البحراوي، بعد أن تفاجأ شاكوش بصعود فرقة رضا البحراوي المسرح قبل بدء فقرته الغنائية، ما جعله يصمم عدم غنائه إلا بعد مغادرة فرقة رضا البحراوي المسرح، وبالفعل تم تنفيذ طلبه وسط استياء من أعضاء الفرقة، وقبل انتهاء فقرة شاكوش، عادت الفرقة مرة أخرى على المسرح لتحضير المُعدات أثناء غناء شاكوش، ما أثار غضبه وانهال على الفرقة بالسباب والشتم، تدخل حمو بيكا لإنهاء المشاجرة قبل أن تتصاعد المشاجرة في الساحل الشمالي، وعندما وصل رضا البحراوي للحفل، وعلم بما حدث مع فرقته وحسن شاكوش.

وكان قد أحيا حسن شاكوش، حفلًا غنائيًا، السبت الماضي، بأحد شواطئ الساحل الشمالي للسيدات فقط، حيث جاءت شروط الحفل، كالتالي: للسيدات فقط، ممنوع حضور الأطفال الذكور ممن هم فوق الـ5 سنوات، 450 جنيهًا ثمن التذكرة للفرد الواحد، الأطفال أقل من 7 سنوات لن يدفعوا ثمن التذكرة، البنات الصغيرات اللاتي تجاوزن الـ7 سنوات يدفعن ثمن التذكرة كاملة.