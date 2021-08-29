/647822/وزير-الرياضة-يبحث-الترتيبات-النهائية-للإحتفال-بمئوية-نادي-الترسانة

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد الترتيبات النهائية للاحتفال بمئوية الشواكيش، بحضور الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز نائب رئيس تحرير الاخبار، والكابتن صلاح عبد الفتاح امين الصندوق بنادي الترسانة.

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وأكد وزير الشباب والرياضة ان نادى الترسانة نادى عريق و صاحب تاريخ وكان و مازال مصنع الابطال في العديد من اللعبات، مشيرا إلى أن نادي الترسانة من الأندية المؤسسية صاحبة الشعبية الجماهيرية الكبيرة، مؤكداً علي تقديم كافة أنواع الدعم لخروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بمكانه وحجم نادي الترسانة.

قدم رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الشكر لوزير الشباب والرياضة علي الدعم اللامحدود لنادي الترسانة، مؤكداً علي أن الاحتفال بالمئوية سوف تخرج بصورة تليق بعراقة قلعة الشواكيش التى تخّرج منها نجوم ومشاهير ورموز تحمل ذكريات محفورة فى وجدان الكرة المصرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالاحتفالية منها إقامة مباراة تجمع قدامي اللاعبين بالترسانة وبعض اللاعبين من الأندية المصرية، بالإضافة الي مقترح إقامة حفل فني يُحييه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

محمد عمارة

أعرب عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، عن حزنه بسبب ما حدث خلال مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدورى هذا الموسم.

وقال عمارة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة:" سعيد للغاية بتتوج الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم، في ظل رحيل مجلس الأدارة وتعيين مجلس جديد والظروف التي مر بها الفارس الابيض”.

واختتم : " يجب علي احمد مجاهد عدم التدخل في مراسم التتوج، وذلك لأن المنظر كان سييء للغاية ولا يليق بالدوري المصري"

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.