/647826/حسام-البدري-حققنا-الهدف-الأول-ويتبقى-أمام-خطوتين-لتحقيق-الحلم

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم علي استعداده لمواجهة أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث حسام البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فى ملعب الدفاع الجوي عن استعداد فريقه ، وقال : نبدأ الان حلم آخر نحو التأهل لكأس العالم وتحقيق الهدف الثاني بعد تأهل الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية.

الهدف الاول للمنتخب

وقال حسام البدري:" حققنا الهدف الأول وهو الصعود لكأس الأمم الأفريقية وكان للإعلام دور كبير، ونحن متفائلون بقدراتنا علي تصدر قمة المجموعة حينما ينتهي مشوار التصفيات كأس العالم، وأضاف لدي إحساس برغبة اللاعبين، نحو كتابة تاريخ لهم ولمنتخب بلادهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي

وأكد أن مواجهة أنجولا والجابون خطوتين مهمتين وهى المرحلة الأصعب بعد تلاحم المباريات، والشهر المقبل سيكون الوضع الأفضل بسبب فترات الراحة".

اتحاد الكرة

وأكد حسام البدري على تحرك اتحاد الكرة بشكل قوي من أجل إنضمام محمد صلاح ومحمد النني اللاعبين المحترفين، ولكن الظروف تجبرههما على عدم التواجد معنا فى اللقاء الأول، بينما تم انضمامهما للقائمة من أجل عمل حساب جميع الظروف.

وقال البدري:" محمد صلاح والنني طلبنا حضورهما والدليل على ذلك وجودهما فى قائمة منتخب مصر خاصة أن من الممكن حدوث أى تغييرات خلال الفترة المقبلة واتحاد الكرة قام ببذل مجهود كبير للغاية، من أجل حضورهما ، ولذلك وضعناهما فى القائمة لاحتمال وجودهما فى الجابون ولكن اللقاء الأول نتحدث بمنطق لن يكونا معانا.

محمد صلاح

وتابع:" هناك تواصل ومحاولات واتحاد الكرة يحاول من أجل محمد صلاح ولكن لا استطيع أن أؤكد أنهم موجودين فى المباراة الثانية ولكننا نحاول فى ذلك".

وأكمل:" نستعد بقوة لمباراة أنجولا ونسعي للفوز، ولاعبي الأهلي والزمالك يتمتعان بروح رائعة وبالطبع سنتعامل مع الإجهاد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" شاهدت مباريات أنجولا وطلبت تقارير خلال الفترة الماضية عنهم ولديهم محترفون فى كل مكان والمدرب قام بعمل توليفة جيدة من بين اللاعبين الانجوليين الذين لديهم الجنسية البرتغالية أيضًا".