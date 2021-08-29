طارق رضوان لـ دوت الخليج: حياة كريمة بداية السلم للمبادرات الأخرى التي تستهدف المواطن المصري

/647827/طارق-رضوان-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-بداية-السلم-للمبادرات-الأخرى-التي-تستهدف-المواطن-المصري

تحدث النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج حول اهم القضايا المتعلقة بملف حقوق الانسان في مصر.

قال النائب طارق رضوان أنه تشرف برئاسة لجنة حقوق الانسان، موضحا أن اللجنة شهدت تناغم في العمل بين كافة الاعضاء،وكان هناك رؤية واضحة للجنة وذلك بالتواصل الدائم بالمعنيين بحقوق الانسان والمنظمات والمجالس والمراكز البحثية، وذلك بالتوازي بعمل الجولات الدائمة، وذلك بتفقد حياة كريمة في القرى ومشروع بشاير الخير في الاسكندرية والسجون المصرية.

واشار طارق رضوان إلى أنه تم عمل زيارات للسجون المصرية في الوقت التي قامت بعض المنظمات المشبوهة بتصدير صورة سيئة عن وضع حقوق الانسان بداخلهت، وتم اثبات عكس ذلك.

وتطرق رضوان إلى أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري، حيث كانت بمثابة بداية السلم للمبادرات الأخرى التي تستهدف المواطن المصري، منوها إلى ان المشاريع التي تقوم بها هذه المبادرة مشاريع حقيقية يحتاجها المواطن بشدة مثل مشاريع الصرف الصحي والطرق وغير ذلك.