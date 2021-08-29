/647830/حسين-لبيب-لـ-اتحاد-الكرة-دعونا-وشئننا-وشيكابالا-مغلطش

أكد حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك المؤقتة، على استعدادات نادي القلعة البيضاء، بالغحتفال بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: وقال لبيب موجه الحديث لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: "دعونا وشئننا، وسنقدم العديد المباريات". واضاف: "سنعمل على تنظيم احتفاليتين بالتتويج بالدوري، وستكون الأولى رموز النادي واللاعبين، والثانية ستكون لجمهور القلعة البيضاء". واختتم لبيب: "بأكد إن شيكابالا كابتن نادي الزمالك وأسطورة الفارس الأبيض، وما حدث منه في التتويج كان كل غرضه إدخال الناشئين وأسرتهم حتى يحتفلوا بتتويج الزمالك بالدوري وغرضه هو إسعاد رموز وجماهير القلعة البيضاء".

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