الأنبا بطرس.. حكاية أسقف لم يخرج من ديره لمدة 31 عامًا

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، فهو الأسقف المحبوب فى إيبراشيته والمحبوب بالأكثر لأنه شقيق الأنبا كيرلس أسقف ميلانو الذى كان يعد مثال نادرًا فى القداسة والبر.





وفى السطور التالية نقدم ملامح من حياة الأنبا بطرس:

- ولد زكريا ناشد أثناسيوس فى 14 أغسطس 1947 لأسرة تقية كانت تعيش فى مدينة سوهاج، وله 8 أشقاء من بينهم المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوى السابق لأوروبا، والنحات العالمى الراحل الفنان صبرى ناشد.

- حصل على بكالوريوس كلية التربية قسم الكمياء، وعمل مدرسا بالإسكندرية.

- التحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط فى 10 سبتمبر 1977 وترهب به بيد المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية فى 24 يونيو 1978.

- رفض نوال أى درجة كهنوتية بعد رهبنته، وظل هكذا طوال 22 سنة، حتى رسم كاهنًا يوم 3 يناير عام 2000.

- لم يخرج من ديره طوال 31 سنة، أى منذ دخوله إياه عام 1977 وحتى دعاه البابا شنوده الثالث لنوال درجة الأسقفية فى 7 يونيو 2009.

- تم تجليسه على كرسى إيبارشية شبين القناطر فى عهد البابا تواضروس الثانى يوم 10 مارس 2013.

- استطاع أثناء خدمته فى الإيبارشية أن يحل الكثير من المشكلات التى تراكمت من جراء خلو كرسى الإيبارشية لست سنوات قبل سيامته، رغم الصعوبات والمتاعب التى واجهها بسب تعقد هذه المشكلات.

- هذا إلى جانب جهاده المضنى فى كافة مجالات الخدمة والذى بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التى شمل بها الجميع وبحسن إرشاده وتدبيره.

- كان راعيًا مشجعًا لأبنائه، فسمح بإطلاق طاقاتهم ومواهبهم فحدث نمو ملحوظ فى الخدمة بالإيبارشية.

- توفى عن شيخوخة صالحة بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74 سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.