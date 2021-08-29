مفتى الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا فى هجوم على قرية شرق الكونغو

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الهجوم الإرهابى الوحشى الذى أسفر عن وفاة 19 مدنيًّا بإقليم "بينى" فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.





وأكد مفتى الجمهورية، فى بيان له اليوم الأحد، أن الإسلام لم يكن يومًا داعيًا إلى قتل الأبرياء الآمنين، ولا إلى الدماء والخراب الذى يقوم به هؤلاء المفسدون فى الأرض الذين يهلكون الحرث والنسل.

وجدَّد مفتى الجمهورية دعوته لدول العالم أجمع للعمل والتعاون معًا من أجل مواجهة الفكر المتطرف الذى أصبح يهدد الجميع، ولم يعد يستثنى أحدًا، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذوى الضحايا الأبرياء جراء الهجوم الإرهابى، داعيًا الله أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.