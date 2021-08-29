صفقات نارية في الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الجديد

/647825/صفقات-نارية-في-الاتحاد-السكندري-استعدادا-للموسم-الجديد

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إنهاء التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للموسم الجديد .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

مصطفى رمضان

ونجح مجلس إدارة الإتحاد في ضم اللاعب مصطفى رمضان " عفروتو " ظهير أيمن نادى الحمام لمدة أربع مواسم .

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور محمد عنان طبيب الفريق.

سعيدو سيمبوري

و أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى البوركينى سعيدو سمبوري لصفوف نادى الاتحاد السكندرى لمدة ثلاث مواسم ، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع النادى المصرى البورسعيد .

نادر رمضان

كما نجح نادي الاتحاد السكندري، في التعاقد مع لاعب النادى الإسماعيلي السابق نادر رمضان بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد قد أعلن، تعاقده مع “مورو ساليفو”، لاعب خط وسط منتخب غانا، لمدة 3 مواسم.

مورو ساليفو

أعلن فريق الاتحاد السكندري تعاقده مع الدولي الغاني ساليفو، صاحب صاحب الـ 23 عاما، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأنهى إداراة الاتحاد كافة الإجراءات الخاصة بضم الدولي الغاني إلى صفوف الفريق، مع إداراة ناديه السابق ” Bechem United FC.

عمار حمدي يعود للأهلي

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد إعجابه بمهارات عمار حمدي و قرر عودته في الموسم المقبل، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع الإتحاد السكندري .

وإجمالاً شارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في 31 مباراة ، منهم 30 في الدوري ومباراة في كأس مصر، وأحرز هدفًا، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 21

مصطفى فتحي سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10