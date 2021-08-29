/647831/أحمد-مجاهد-عن-عقوبات-شيكابالا-هناك-بعض-العقوبات-يمكن-أن-تخفف

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عن الخلاف الذي وقع بينه وبين قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، في نهائي بطولة الدوري المصري الممتاز، في لحظة تتويج القلعة البيضاء، بدرع الدوري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال مجاهد: "طلبت من حسين لبيب على تسليم درع الدوري في حفله ولكن رفض وطلب تسليمه في النادي".

تصريحات أحمد مجاهد

وأضاف مجاهد عن الخلاف الذي وقع بينه وبين شيكابالا: "لم أسمع شتيمة من شيكابالا وجماهير الزمالك جماهير كبيرة".

وزاد: "لا يمكن أن نقلل من نادي الزمالك ولا يوجد مشكلة من اتخاذ كافة الأمور بداية من الألتماس والطعن ولا يحق لأحد أن يزعل من تلك القرارات".

وواصل: " احنا منقدرش ننفذ القرار اللي طلع بعقوبة شيكابالا فوريا، ولكن يوجد التماس وطعن وعدة خطوات ومن الممكن أن تتقلص العقوبة".

وأردف: " شيكابلا ابن اتحاد الكرة، وليس لدينا مشاكل مع أحد بعينه".

وأشار: "لو كان هناك لجنة اتخذت قرار والجهة رأت أنه غير منصف، فاتحاد الكرة يرى أنه من حقها تقديم التماس ومن الممكن أن نكون خاطئين في عقوبة شيكابالا".

واختتم: " محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب كبير وأسطورة كرة القدم في الزمالك، وبنحبه لأن لديه موهبة كبيرة جدا".

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على الاعبين بشأن حداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

– إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

– إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

– إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

غرامات اتحاد الكرة على الزمالك

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

– إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.