/647833/باريس-سان-جيرمان-يضرب-ريمس-بثنائية-نظيفة-في-الدوري-الفرنسي

حقق نادي باريس سان جيرمان الفوز علي نظيره فريق ريمس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ من الدوري الفرنسي .

وسجل هدفي اللقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 16 والدقيقة 63 .

أعلن بوتشيتشينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه امام ريميس، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتواجد الارجنتيني ليونيل ميسي في قائمة الفريق لأول مرة منذ انتقالة لباريس في الغنتقالات الصيفية الجارية، ولكن لم يكن في التشكيل الاساسي اليوم وليتواجد مع الفريق على دكة البدلاء.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريميس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - تيلو كيرير - عبدو ديالو

الوسط: ماركو فيراتي - إدريسا غاي - جيورجيو فينالدوم

الهجوم: دي ماريا - نيمار - مبابي