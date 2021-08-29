رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن عن تعاقده مع مدافع الأهلي

/647834/رسميا-المصري-البورسعيدي-يعلن-عن-تعاقده-مع-مدافع-الأهلي

أعلن نادى المصرى البورسعيدى، عن تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادى الأهلى والمنتهي إعاراته لفريق طلائع الجيش، ليكون بذلك أولى صفقات المصري في فترة الإنتقالات الحالية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: استهل فريق المصري البورسعيدي، صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلي لمدة موسمين. وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد علاء بعقد يمتد لموسمين. ونشر الحساب الرسمي لنادى المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي بـ "تويتر"، صورة أحمد علاء معلقا عليها: "رحبوا معنا بأولى صفقات النسور الخضر للموسم الكروي الجديد.. المقاتل أحمد علاء نسرًا جديدًا من نسور المصري".

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