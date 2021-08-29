الأرصاد: غدا تراجع طفيف فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، مساء الأحد، أن من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة، بعد أن سجلت اليوم 37 درجة، ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة لتصل إلى 45 درجة.

وتنشط الرياح على كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج، وتبقى الظاهرة الموثرة الشبورة المائية صباحا، لا سيما على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.