/647835/رئيس-حزب-الإصلاح-والنهضة-نؤمن-بضرورة-تمكين-الشباب-و-إعطاء-الفرصة-لهم-للقيادة

علق هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرار تعيين عددا من قيادات الحزب الشباب في مناصب قيادية، بأن هذة القرارات تأتي في إطار إيمان حزب الإصلاح والنهضة بضرورة تمكين الشباب و إعطاء الفرصة لهم للقيادة في الفترة المقبلة.

نؤمن بضرورة تمكين الشباب و إعطاء الفرصة لهم للقيادة

وأكد عبد العزيز في بيان له على أن الحزب منذ نشأته يؤمن بأن الشباب هم مصدر الديناميكية وقوة التغيير في البلاد، وهم الثروة الحقيقية لمصر، ولذا فإن امتلاك مصر لمجتمع شاب فرصة كبيرة لتطورها، وعلى هذا فتمكين الشباب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يعتبر بمثابة حجر الزاوية للحزب.

يذكر أنه رئيس حزب الإصلاح والنهضة أصدر قرارا بتعيين كل من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مساعدا لرئيس الحزب لشئون الاتصال السياسي، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مساعدا لرئيس الحزب لشئون الإعلام، والدكتور مصطفى كريم، مساعدا لرئيس الحزب لشئون السياسات العامة، والمهندس أحمد عمرو، أمينا عاما للحزب.