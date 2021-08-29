/647837/عزبة-عقل-يفوز-بنهائي-دوري-مستقبل-وطن-على-مستوى-أمانة-شرق-المنصورة

حقق فريق عزبة عقل الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق جديله1 بـ 5/4 في نهائي أمانة شرق المنصورة بفوز دوليه بدوري مستقبل وطن ضمن السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

يأتي هذا ضمن حفل نهائي دوري مستقبل وطن الموسم الثالث بأمانة شرق المنصورة برعاية النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد وتم ابتداء الحفل بالسلام الجمهوري ثم فقرة قراءة القرآن الكريم للشيخ علي السعدوني ثم بالوقوف دقيقه حداد علي ارواح لاعبه الچودو / رنا وائل حسين الغندور نادي الحوار و الشاب / ابراهيم شوقي العراقي بنادي جزيره الورد.

دوري مستقبل وطن بالمنصورة

و بحضور النائب / وحيد فوده و النائب ثروت فتح الباب و ا وليد خطاب و المستشار وليد عرفات امين التواصل الحكومي و.أ. عطيه عبد الباري امين العمال والفلاحين و اعضاء امانة شرق المنصورة و اللجنة المنظمة ا ماهر حافظ و ا احمد الفلاح و ا بكر الحنفي و ا محمد زكر الله و نها فاروق و ا احمد ذكي و ك محمد سامي الطحان و ا محمد صادق و ا محمد محب و ا شريف الفلاح و ا السيد الدبوسي و حكام بمنطقة الدقهلية لكرة القدم ك بيبو الدسوفي و ك احمد عطا الله حكام النهائي و قبل النهائي.

وذلك علي ملاعب جديله رئيس مجلس الادارة بكر الحنفي و اعضاء مجلس الادارة تحت قيادة الاستاذ / عصام رشاد امين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن.

وتشمل فقرات الحفل كلا من عرض الفنون الشعبية لنادي جزيرة الورد بقياده م وليد الحسانين و التنوره مع اسلام حسين وذلك بحضور النائب طارق عبد الهادى وتم التكريم من أمين شرق لكل من النائب طارق عبد الهادي و النائب وحيد فودة و النائب ثروت فتح الباب و أ/وليد خطاب و المستشار و ليد عرفات و أ/عطيه عبد الباري.