/647840/بعد-فوز-فريق-الوحدات-في-الوقت-القاتل-جدول-ترتيب-الدوري-الأردني

حقق فريق الوحدات فوزاً ثميناً علي منافسه فريق الجليل بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر بطولة الدوري الأردني.

وشهد جدول ترتيب الدوري الأردني تغيرا خلال الجولة الأخيرة.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الاردني عقب فوز فريق الوحدات على الجليل:

يحتل فريق الوحدات المركز الأول برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق السلط المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويأتي في المركز الثالث فريق الرمثا برصيد 31 نقطة، والفيصلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ويحتل

فريق الحسين إريد المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

اتخذ فريق الاتحاد السعودي خطوات جادة في حسم صفقة حارس مرمى جديد. من أجل دعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأكدت التقارير الصحفية أن ادارة الاتحاد على بعد خطوات من التعاقد مع حارس مرمى فريق الوحدة عبدالله العويشر، لتعويض فواز القرني، الذي غادر صفوف الفريق متجهًا للشباب.

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء السبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك سلمان.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية.

أحمد حجازي

ويعد هدف أحمد حجازي هو الثاني له على التوالي مع الاتحاد، بعد أن سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الماضية، باللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثية.

ونجح اللاعب إسماعيل سيلفا في إدراك هدف التعادل لفريق الفيصلي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع الوافد الجديد إيجور كورنادو من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 45 من اختراق داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل خمسة أهداف من خلالها، وتلقت شباكة هدفين.

ويحتل فريق الفيصلي السعودي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل أربعة أهداف من خلالها، وتلقت شباكه مثلهم.