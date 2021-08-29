بمشاركة أمين تنظيم المحافظة.. نواب الجيزة يشاركون في نهائي دوري مستقبل وطن بالهرم «صور»

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شهدت المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن أمانة قسم الهرم ندية وقوة كبيرة بين الفريقين تحت رعاية النائب عادل ناصر أمين التنظيم بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين تنظيم المحافظة و بحضور النائب عبدالوهاب عمرو القطامي، والنائب عمرو هندي،والنائب محمد سلطان، في إطار حرصهم الدائم على تعزيز أسس الرياضة في المحافظة بشكل خاص والجمهورية بشكل عام، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكرم نواب حزب مستقبل وطن بالمحافظة الفريق الفائز على مستوى أمانة قسم الهرم والمتأهل للمرحلة التالية من منافسات دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة والذي يأتي ضمن السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟ يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية. المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز - يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية. ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه. ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

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