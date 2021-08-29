ملخص الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.. غياب البطل«الهلال» عن الصدارة وتقدم الفيحاء بفارق الأهداف

/647844/ملخص-الجولة-الثالثة-بالدوري-السعودي-للمحترفين-غياب-البطلالهلال-عن-الصدارة-وتقدم-الفيحاء-بفارق-الأهداف

تصدر فريق الفيحاء الترتيب العام للدوري السعودي لكرة القدم بفارق الأهداف عن حامل اللقب فريق الهلال الذي تعثر للمرة الأولى هذا الموسم بتعادله مع الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة التي شهدت العديد من النتائج اللافتة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحقق النصر فوزا متأخرا على التعاون، في حين تغلب الاتحاد على مضيفه الفيصلي، وواصل فريقا الأهلي والشباب نتائجهما المخيبة في الجولة التي شهدت إقامة 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض الفوز في 3 منها مقابل اثنتين للضيوف، وحضر التعادل ثلاث مرات، وتم تسجيل 19 هدفا بمعدل 2.37 هدف في المباراة الواحدة، وحافظت 4 فرق على نظافة شباكها.

الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يواصل تسليط الضوء على الدوري السعودي ضمن سلسلة التقارير الخاصة بالمسابقات الكروية في منطقة غرب آسيا.

الفيحاء السعودي

وحقق فريق الفيحاء انتصارا صريحا على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف سجلها رامون لوبيز في الدقيقة الـ 30 من ضربة جزاء، وأحمد بامسعود في الدقيقة الـ40، ومالك العبدالمنعم في الدقيقة الـ 85، مقابل هدف وحيد سجله موسونا في الدقيقة الـ 45 من ضربة جزاء.

وتصدر الفيحاء الترتيب العام للمسابقة مستغلا تعثر حامل اللقب فريق الهلال أمام مضيفه الطائي في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، والذي شهد غياب الأزرق عن التسجيل بعد 32 مباراة متتالية في مسابقة الدوري.

وحول النصر تأخره أمام التعاون الذي سجل له أليخاندرو روميرو في الدقيقة الـ 88 من ضربة جزاء، إلى انتصار مثير بثلاثية سجلها فينسيت ابو بكر في الدقيقة الـ90+1، وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الـ90+8 و90+14.

الاتحاد السعودي

ونجح الاتحاد في الفوز للمرة الثانية على التوالي حينما تغلب على مضيفه الفيصلي بهدفين سجلهما أحمد حجازي في الدقيقة الـ 3، وإيغور كورنادو في الدقيقة الـ 45+1، مقابل هدف وحيد جاء بإمضاء إسماعيل سيلفا في الدقيقة الـ 41.

ولم ينجح الأهلي بالفوز للمرة الثالثة على التوالي بتعادله أمام ضيفه ضمك بهدف لكل منهما، سجل للأول السان نداو في الدقيقة 18، رد عليه بعد دقيقة فقط العربي هلال السوداني في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

وواصل الشباب سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم بسقوطه أمام الفتح بهدفين نظيفين سجلهما فراس البريكان في الدقيقة الـ 25، ونواف مشاري في الدقيقة الـ 87، وبالنتيجة ذاتها فاز الرائد على الحزم بهدفي رائد الغامدي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول وداوود حسين في الدقيقة الـ 47 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأنقذ ميتشيل تي فريدي فريقه أبها من الخسارة أمام ضيفه الاتفاق حينما سجل هدف التعادل في الدقيقة "90+3"، بعد أن تقدم الضيوف أولا عبر روبين كايسون في الدقيقة 9من عمر اللقاء.

ترتيب الهدافين

3 أهداف: عبدالرزاق حمدالله "النصر"، ليندر تاومبا "التعاون".

أبرز نجوم الجولة

كان مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله العلامة الفارقة بالفوز الدراماتيكي للنصر على التعاون بتسجيله هدفين، وسجل أحمد بامسعود هدفا للفيحاء وتسبب في ضربة جزاء ليقود فريقه إلى الانتصار والصدارة.

في المقابل واصل البرازيلي كورنادو عروضه الرائعة وسجل هدفا وصنع أخر للاتحاد في شباك الفيصلي ليكون الثلاثي هو الأبرز في الجولة.