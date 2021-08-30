أسقف نجع حمادى يتعرض لوعكة صحية

جدة - نرمين السيد - جاء فيه: "تعرض الأنبا كيرلس صباح أمس السبت 28 أغسطس لوعكة صحية وذلك بمقر إقامته بنجع حمادى، وهو الآن بخير وبحالة مستقرة". ولفت البيان إلى أنه تم إجراء بعض بعض التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء حيث تقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات، يعود بعدها الأنبا كيرلس إلى مقر إقامته بنجع حمادى بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم وبصلوات صاحب القداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى.

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