ضربة أمنية.. الداخلية تسقط عصابة جديدة للاستيلاء على أرصدة البنوك

استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين خلال 48 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى بلاغات نصب وإستيلاء أخرى على عدد (24) مواطن بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت (400 ألف جنيه).

واستكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص من بينهم سيدة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بالإتصال بهم عشوائياً والإدعاء بعمله بأحد البنوك وإستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية وإستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

بالفحص وبتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التى قام أحد المتهمين خلالها بالتواصل مع المجنى عليهم ، أمكن التوصل إلى بلاغات نصب وإستيلاء أخرى على عدد (24) مواطن بإجمالى مبالغ مالية تتجاوز (400 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .