/647841/يوسف-فلاح-يحقق-المركز-الأول-ببطولة-الاتحاد-السعودي-لفردي-البولينج

حقق البطل يوسف فلاح لاعب منتخب السعودية للبولينج المركز الأول في بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة لفردي البولينج الـ25 للرجال والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا المركز العالمي للبولينج في الرياض ليدون في سجله الرياضي إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاته المتميز على كل الأصعدة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتصدر يوسف فلاح الدور التمهيدي بكل جدارة وتخطى الدور ربع النهائي ونصف النهائي قبل أن يواجه اللاعب عبدالله الدليجان في المباراة النهائية ويتمكن من التفوق عليه بنتيجة 258 مقابل 181 نقطة، ليتوج بطلنا فلاح باللقب ويعتلي صدارة الترتيب في إنجاز مشرف لرياضة البولينج البحرينية.

المركز الرابع

هذا وقد استطاع اللاعب أحمد الخاجة تحقيق المركز الرابع من بين 144 مشاركًا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وهي نتيجة إيجابية تبرهن عن إمكاناته المتميزة، كما شارك من مملكة البحرين كل من أحمد القعود وعبدالرحمن جناحي.

الاتحاد البحريني

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد البحريني للبولينج غازي عبدالله ناس أن هذا الإنجاز الذي حققه البطل الآسيوي يوسف فلاح يعد ثمرة للدعم الذي تحظى به الرياضة البحرينية من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، واهتمام ومؤازرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وأضاف ناس أن الإنجاز هو ترجمة لما يحظى به الرياضيون من اهتمام ورعاية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وهو ما تكلل بوصول الرياضة البحرينية إلى المزيد من التقدم والازدهار، معربًا عن اعتزازه بما تحظى به لعبة البولينج من دعم أثمر عن تلك النتائج الرائعة.

أحمد الخاجة

وأشاد ناس بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه يوسف فلاح ليخطف اللقب بكل جدارة ويثبت مجددًا مكانته البارزة ومستوياته العالية، معربًا عن اعتزاز الاتحاد بما قدمه فلاح من أداء مشرف يليق بسمعة اللعبة خليجيًا وعربيًا، الأمر الذي يعتبر استمرار لمسيرته الناصعة بالألقاب والبطولات، كما أثنى على المستوى الذي قدمه أحمد الخاجة بتحقيقه للمركز الرابع وهو ما يعكس أدائه المتطور وتفوقه على الكثير من اللاعبين.

وتمنى غازي عبدالله ناس للاعب يوسف فلاح المزيد من التألق والنجاح في الاستحقاقات القادمة لتشريف البولينج البحرينية بمختلف المحافل الخارجية، كما تمنى للخاجة ولباقي اللاعبين المشاركين المزيد من التوفيق في البطولات القادمة.