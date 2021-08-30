/647847/تعرف-على-اللاعبين-الأكثر-مشاركة-مع-الزمالك-في-الدوري

أنهى طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشوار بطولة الدوري الممتاز مع الأبيض كأثر لاعبي الفريق مشاركة من حيث عدد المباريات والدقائق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وشارك زيزو في 33 مباراة من إجمالي 34 مباراة بـ 2677 دقيقة.. حيث شارك في 30 لقاء بشكل أساسي و3 مباريات كبديل وأحرز 9 أهداف أمام فرق الاتحاد والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) والمقاصة والمحلة وسيراميكا والإنتاج الحربي.

طارق حامد

بينما شارك طارق حامد في 32 مباراة من إجمالي 34 لقاء بـ 2704 دقائق.. حيث شارك في 30 مباراة أساسيا ومباراتين بديلا ولم يحرز سوى هدف وحيد أمام سموحة.

وكان الزمالك قد أنهى مشوار بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب الدوري برصيد 80 نقطة.

تساوى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عدد التمريرات الحاسمة طوال مشوار بطولة الدوري الممتاز.. حيث تكفل كل منهما بتمرير 6 تمريرات حاسمة.

وظهرت التمريرات الحاسمة لزيزو خلال مباريات إنبي (مباراتين) واللتين فاز بهما الأبيض بهدفين مقابل هدف وبثلاثة أهداف مقابل هدف على الترتيب، ومباراتي طلائع الجيش واللتين فاز بهما الفريق بثلاثية نظيفة وبهدفين مقابل هدف على الترتيب، ومباراة المقاصة التي فاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف ولقاء دجلة والذي فاز به الزمالك بهدف نظيف.

أشرف بن شرقي

كما ظهرت التمريرات الحاسمة الست لبن شرقي خلال مباراة الأهلي والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف ومباراة سموحة التي فاز بها الأبيض بهدفين مقابل هدف ولقاء أسوان الذي فاز فيه بثلاثية نظيفة ولقاء غزل المحلة الذي حقق فيه الفريق الفوز بثلاثية نظيفة ومباراة الاتحاد الذي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف وأخيرا مباراة الإنتاج الحربي التي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين.

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.