جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن الطالب الذى حصل على 80 % هو طالب متفوق، مشيرا إلى أننا نسعى لإقرار قياس منضبط لنتائج الثانوية العامة بعد إعادة تعديل النتائج.





وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل، إنه تم توفير منصات تعليمية والتنوع فى العملية التعليمية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ومستعدون لتوفير أماكن ومنصات تعليمية لكافة الطلاب فى تنسيق القبول للجامعات. وأوضح، أن المرحلة الثانية تستقبل 240 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أن هناك أماكن شاغرة فى العديد من الكليات. وأشار إلى أن الأسرة المصرية والطالب لديهم قناعة بالكليات المتعارف عليها، مؤكدا أننا نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الغفار : اللى جايب 80% طالب متفوق ونحاول تغيير مفاهيم الأسرة عن الكليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.