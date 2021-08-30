جامعة الأزهر : وضع خطة للسكن الجامعى فى العام الجديد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل: أن مكاتب المدن الجامعية تتلقى طلبات الطلاب من 2 حتى 9 سبتمبر.

وأوضح أن هناك خطة بسبب جائحة فيروس كورونا بحيث أن الغرفة الواحدة لو تسكن 4 أفراد سيكون تسكينها لفردين فقط بسبب الجائحة.