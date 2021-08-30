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جامعة الأزهر : وضع خطة للسكن الجامعى فى العام الجديد بسبب كورونا

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أحمد عاشور 2021-08-30 00:56 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل: أن مكاتب المدن الجامعية تتلقى طلبات الطلاب من 2 حتى 9 سبتمبر.

وأوضح أن هناك خطة بسبب جائحة فيروس كورونا بحيث أن الغرفة الواحدة لو تسكن 4 أفراد سيكون تسكينها لفردين فقط بسبب الجائحة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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