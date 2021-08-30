غلق كنيسة مارمرقس فى شبرا بسبب كورونا

وأضاف الأنبا أنجيلوس، فى بيان له، اليوم الأحد، أن مجمع آباء كل كنيسة سيتخذ قرارات تخص الخدمة بحسب الحالة الوبائية فى كل كنيسة.
وأشار إلى أن كهنة كل كنيسة لهم الحرية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتدابير الإجراءات لحماية شعب وخدام كل كنيسة فى الموجة الرابعة من وباء كورونا.
واختتم بيانه قائلا: "نسألك يا الله أن ترفع الوباء عن العالم".
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