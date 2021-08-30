طقس الإثنين .. انخفاض درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. حالة الطقس وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الاسكندرية 32 25 وادى النطرون 36 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 36 26 دمنهور 35 25 بلطيم 32 25 مطروح 31 23 السلوم 32 24 سيوة 38 25 بورسعيد 31 27 دمياط 31 25 الزقازيق 36 26 المنصورة 36 25 الاسماعيلية 36 26 السويس 37 25 العريش 32 25 رفح 32 24 رأس سدر 35 25 نخل 35 21 نويبع 39 29 طابا 36 25 كاترين 36 20 الطور 37 26 شرم الشيخ 40 31 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 28 الفيوم 37 26 بنى سويف 37 26 المنيا 38 24 أسيوط 38 24 سوهاج 39 24 قنا 42 26 الأقصر 43 27 أسوان 45 27 ادفو 45 27 أبوسمبل 43 26 الوادى الجديد 42 27 حلايب 36 26 شلاتين 40 27

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