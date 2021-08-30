حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 31-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: يمكنك الحصول على عروض بالجملة لتحسين وضعك المالي ، لكن الشروط قد تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة
عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات ، لكن الضغط عليه أصبح كبيراً
صحياً: لديك فكرة إبداعية قادرة على الابتعاد عن الأجواء المتشنجة لأطول فترة ممكنة
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: لا تستهين بقدرات الآخرين ، فبعضهم قد يفاجئك بالطريقة التي يواجهونك بها بحزم.
عاطفياً: لا تتأثر بالإشاعات غير المبررة ، فمعظمها يمكن أن تكون ملفقة ولأغراض خفية.
صحياً: ينتابك شعور بالاكتئاب والإحباط نتيجة ضغوط الأسرة التي تربكك.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: بيئة العمل اليوم لا تساعدك على استكمال المهام الموكلة لك في الوقت المحدد
عاطفياً: عليك الانتباه أكثر لأسرار من تحب وعدم نشرها حتى لا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما.
صحياً: تحصل على قسط من الراحة من هموم العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية لتخفيف التعب
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: أنت تتمتع بطاقة متميزة ، لذلك تعيش في وئام وانسجام ، وتتبع إيقاع الأحداث بصراحة ، فأنت بطبيعتك مؤنس ومرحّب بالفرص بجميع أنواعها.
عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك مهم جداً ويخلق الراحة بين من حولك
صحياً: حاول الاستمرار في تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم ، فهذا مفيد جداً
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: النجاحات والنتائج بالجملة سعيدة جداً ولكنها مهملة قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج
عاطفياً: يعبر الشريك عن رغبته في مساعدتكما في اتخاذ القرارات المصيرية ، مبروك لكليكما.
صحياً: العمل بكثرة يعرضك للإرهاق ، لذا فأنت بحاجة إلى التخفيف قدر الإمكان
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: التعامل مع الزملاء بأدب وأدب يكسبك المزيد من المصداقية وثقة الجميع دون استثناء
عاطفياً: تتطور العلاقة الرومانسية الآن ، لكن يبدو أنك مشغول بشيء آخر يشتت انتباهك قليلاً.
صحياً: التمدد تحت الرمال على الشاطئ مفيد للجسم وإذا تبعه حمام بخار أو جاكوزي
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: قد تفاجئك بعض التطورات ، وتشجعك على التحلي بالصبر وعدم التصرف بشكل عشوائي
عاطفيًا: يمكن أن تكون الابتسامة مفتاحًا لجميع الأسئلة المستعصية ، وستكون بالتأكيد في مصلحتك.
صحياً: الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم للساعات اللازمة للبقاء في نشاط مستمر
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: كن محدداً في علاقتك بزملائك ، سترتفع معنوياتك لأنك تحصل على نتائج مذهلة اليوم
عاطفياً: لا تخاطر بمواجهاتك السلبية وغير الضرورية ، لأنها تؤذيك أكثر مما تنفعك
صحياً: تجنب تناول الكثير من البيض أو الأطعمة التي تحتوي على بهارات في الطقس الحار
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: تعيش في جو صاخب أو في صمت تام ، فتشوش وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار.
عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة ، لكن لا تكن أنانياً وشارك الحبيب في كل ما يعود بالنفع على كلاكما.
صحياً: أنت تدهش الآخرين بالنتائج التي حصلت عليها من ناحية التغذية ، وتصبح قدوة لهم
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: تبدو المغامرات متعددة ومرهقة ومرهقة ، لكن لا تسمح لأي شخص أن يغش عليك أو يخدعك ، بحيث تتصرف بطريقة سلبية تضر بمصالح العلاقة الفضلى.
عاطفياً: الحبيب الذي يقف بجانبك يجعل الكثير من الأمور أسهل ويدعمك. يخفف من إجهادك
صحياً: أصبح الترفيه ضرورة ، لذا يمكنك استعادة الزخم الذي كنت تستمتع به
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: الأمور المتعلقة بعملك تتغير وأنت تسمع أخباراً جيدة. تغيير في حياتك المهنية
عاطفياً: حاول ألا تستمع إلى شائعات من أحبائك ، خاصة وأن بعضهم يحاول إضافة وقود إلى النار.
صحياً: الألم الذي تشعر به بين الحين والآخر في رقبتك ناتج عن الجلوس أمام الكمبيوتر والقراءة كثيراً.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 31/8/2021
مهنياً: المطلوب منك اتخاذ القرار الصارم بعدم الوقوع في المشاكل والشجار ، وإخراج الأفكار المظلمة من رأسك ، وإبقاء عقلك إيجابياً.
عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تترسخ ، وتعاملها كما كنت تفعل منذ وقت طويل
صحياً: أجواء العمل غير المريحة في بعض الأحيان تبقيك في حالة من التوتر وتثير أعصابك
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