حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 31-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: يمكنك الحصول على عروض بالجملة لتحسين وضعك المالي ، لكن الشروط قد تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة

عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات ، لكن الضغط عليه أصبح كبيراً

صحياً: لديك فكرة إبداعية قادرة على الابتعاد عن الأجواء المتشنجة لأطول فترة ممكنة

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: لا تستهين بقدرات الآخرين ، فبعضهم قد يفاجئك بالطريقة التي يواجهونك بها بحزم.

عاطفياً: لا تتأثر بالإشاعات غير المبررة ، فمعظمها يمكن أن تكون ملفقة ولأغراض خفية.

صحياً: ينتابك شعور بالاكتئاب والإحباط نتيجة ضغوط الأسرة التي تربكك.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: بيئة العمل اليوم لا تساعدك على استكمال المهام الموكلة لك في الوقت المحدد

عاطفياً: عليك الانتباه أكثر لأسرار من تحب وعدم نشرها حتى لا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما.

صحياً: تحصل على قسط من الراحة من هموم العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية لتخفيف التعب

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: أنت تتمتع بطاقة متميزة ، لذلك تعيش في وئام وانسجام ، وتتبع إيقاع الأحداث بصراحة ، فأنت بطبيعتك مؤنس ومرحّب بالفرص بجميع أنواعها.

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك مهم جداً ويخلق الراحة بين من حولك

صحياً: حاول الاستمرار في تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم ، فهذا مفيد جداً

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: النجاحات والنتائج بالجملة سعيدة جداً ولكنها مهملة قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج

عاطفياً: يعبر الشريك عن رغبته في مساعدتكما في اتخاذ القرارات المصيرية ، مبروك لكليكما.

صحياً: العمل بكثرة يعرضك للإرهاق ، لذا فأنت بحاجة إلى التخفيف قدر الإمكان

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: التعامل مع الزملاء بأدب وأدب يكسبك المزيد من المصداقية وثقة الجميع دون استثناء

عاطفياً: تتطور العلاقة الرومانسية الآن ، لكن يبدو أنك مشغول بشيء آخر يشتت انتباهك قليلاً.

صحياً: التمدد تحت الرمال على الشاطئ مفيد للجسم وإذا تبعه حمام بخار أو جاكوزي

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: قد تفاجئك بعض التطورات ، وتشجعك على التحلي بالصبر وعدم التصرف بشكل عشوائي

عاطفيًا: يمكن أن تكون الابتسامة مفتاحًا لجميع الأسئلة المستعصية ، وستكون بالتأكيد في مصلحتك.

صحياً: الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم للساعات اللازمة للبقاء في نشاط مستمر

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: كن محدداً في علاقتك بزملائك ، سترتفع معنوياتك لأنك تحصل على نتائج مذهلة اليوم

عاطفياً: لا تخاطر بمواجهاتك السلبية وغير الضرورية ، لأنها تؤذيك أكثر مما تنفعك

صحياً: تجنب تناول الكثير من البيض أو الأطعمة التي تحتوي على بهارات في الطقس الحار

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: تعيش في جو صاخب أو في صمت تام ، فتشوش وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار.

عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة ، لكن لا تكن أنانياً وشارك الحبيب في كل ما يعود بالنفع على كلاكما.

صحياً: أنت تدهش الآخرين بالنتائج التي حصلت عليها من ناحية التغذية ، وتصبح قدوة لهم

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: تبدو المغامرات متعددة ومرهقة ومرهقة ، لكن لا تسمح لأي شخص أن يغش عليك أو يخدعك ، بحيث تتصرف بطريقة سلبية تضر بمصالح العلاقة الفضلى.

عاطفياً: الحبيب الذي يقف بجانبك يجعل الكثير من الأمور أسهل ويدعمك. يخفف من إجهادك

صحياً: أصبح الترفيه ضرورة ، لذا يمكنك استعادة الزخم الذي كنت تستمتع به

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: الأمور المتعلقة بعملك تتغير وأنت تسمع أخباراً جيدة. تغيير في حياتك المهنية

عاطفياً: حاول ألا تستمع إلى شائعات من أحبائك ، خاصة وأن بعضهم يحاول إضافة وقود إلى النار.

صحياً: الألم الذي تشعر به بين الحين والآخر في رقبتك ناتج عن الجلوس أمام الكمبيوتر والقراءة كثيراً.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 31/8/2021

مهنياً: المطلوب منك اتخاذ القرار الصارم بعدم الوقوع في المشاكل والشجار ، وإخراج الأفكار المظلمة من رأسك ، وإبقاء عقلك إيجابياً.

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تترسخ ، وتعاملها كما كنت تفعل منذ وقت طويل

صحياً: أجواء العمل غير المريحة في بعض الأحيان تبقيك في حالة من التوتر وتثير أعصابك