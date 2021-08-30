صحف القاهرة.. توجيهات السيسى بالتدقيق فى إجراءات الوجبات المدرسية

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان (الرئيس: تقديم "الوجبات" بأفضل جودة وأعلى قيمة غذائية)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى وجه بالتدقيق الشديد فى جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية، من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة لوجبات الطلاب، من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التى تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيسا لنظام صحى سليم للأجيال الصاعدة، ومن ثم لجميع أفراد المجتمع، وللتوعية بثقافة التغذية السليمة، لتصبح جزءا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى استعرض - خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عدد من الوزراء المعنيين، أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأ.ح تيمور موسى أبوالمجد رئيس مجلس إدارة شركة «سيلو فوودز» - المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج، والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وأشارت إلى أن الرئيس اطلع على الخطوات التنفيذية الخاصة بالتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال شركة (سيلو فودز) الغذائية، بهدف تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة، ووفقا للحالات الصحية المختلفة للطلاب، مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية.

وفى صحيفة (الأخبار) وتحت عنوان (وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد)، استعرضت الصحيفة تصريحات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى - خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد - والتى أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف.

ووجه وزير الدفاع التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

وقلد القائد العام للقوات المسلحة القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس السيسى للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف.

وحول تنسيق الثانوية العامة، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (غدا بدء المرحلة الثانية للتنسيق) - أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية، غدا الثلاثاء، وحتى السبت القادم ولمدة 5 أيام بحد أدنى 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.7% لشعبة علمى علوم وعلمى رياضة، ولطالب الشعبة الأدبية بحد أدنى 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5% وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

وأضافت الصحيفة أنه لاتزال توجد أماكن شاغرة لطالب المرحلة الثانية لشعبة علوم منها الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والجامعة التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقى الكليات النظرية، أما كليات الشعبة الأدبية فهى كليات التربية وكليات الآداب (نظام وانتساب) وكلية السياحة والفنادق وكليات الخدمة الاجتماعية.

وفى الشأن الاقتصادى، استعرضت صحيفة (الشروق) تحت عنوان ("التخطيط": نستهدف زيادة الناتج المحلى لقناة السويس إلى 99.3 مليار جنيه) تصريح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالى الحالى (2021 - 2022)، والتى قالت خلاله إن الخطة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 2020 - 2021 إلى 99.3 مليار جنيه فى عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2018 - 2019.

وأكدت الوزيرة أن قناة السويس تعد شريانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25% من إجمالى حركة البضائع المحواة عالميا، و100% من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.