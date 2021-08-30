عاجل- رئيس الوزراء: فاكسيرا قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح كورونا سنويا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال زيارته إلى مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، اليوم الإثنين، أن مصنع فاكسيرا من المستهدف أن ينتج 3 ملايين جرعة لقاح منتجة فى اليوم الواحد، مشيرا إلى أن المصنع قادر على إنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا سنويا.

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