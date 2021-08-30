جدة - نرمين السيد - يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قيادات الهيئة الهندسية، ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار للتخطيط العمرانى لمتابعة الموقف التنفيذى لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يجتمع بقيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.