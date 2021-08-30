الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الهيئة الهندسية لمتابعة موقف شبكة المحاور والطرق الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الهيئة الهندسية، ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية. جاء ذلك بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي.

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