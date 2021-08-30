قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافعي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافعي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢١ نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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