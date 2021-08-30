رسمياً..«مانولوفيتش»مديراً فنياً للطائي السعودي خلفاً «للكوكي»

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أعلنت إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان، اليوم الاثنين، عن تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مديراً فنياً للفريق خلفاً للتونسي محمد الكوكي والذي تمت إقالته.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأقالت إدارة نادي الطائي المدرب التونسي محمد الكوكي، بعد 3 جولات فقط من الدوري السعودي ، بسبب عدم حمله لشهادة الـ PRO، التي تعد شرطًا أساسيًا لتدريب فرق دوري المحترفين.

لتعلن اليوم إدارة نادي الطائي، تعيين الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني السابق لشباب بلوزداد الجزائري مدربا جديدا للفريق، لإبقاء الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الصعود الموسم الماضي.

ودرب زوران العديد من الأندية، إذ تمتد مسيرته الاحترافية في عالم التدريب لمدة 19 عاما، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا للموسم الرياضي 2018-2019، ونجح في الفوز ببطولة الدوري الجزائري الموسم الماضي مع شباب بلوزداد قبل رحيله عن الفريق.

أعلن نادي الشباب السعودي، رسمياً، إعارة حارس مرمى الفريق مروان الحيدري إلى صفوف فريق الفيحاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نشر فريق الشباب، بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذكر فيه: “وافقت إدارة الشباب على إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مروان الحيدري إلى لنادي الفيحاء لمدة موسم”.

الاتحاد

اتخذ فريق الاتحاد السعودي خطوات جادة في حسم صفقة حارس مرمى جديد. من أجل دعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأكدت التقارير الصحفية أن ادارة الاتحاد على بعد خطوات من التعاقد مع حارس مرمى فريق الوحدة عبدالله العويشر، لتعويض فواز القرني، الذي غادر صفوف الفريق متجهًا للشباب.

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء السبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك سلمان.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية.

أحمد حجازي

ويعد هدف أحمد حجازي هو الثاني له على التوالي مع الاتحاد، بعد أن سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الماضية، باللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثية.

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ونجح اللاعب إسماعيل سيلفا في إدراك هدف التعادل لفريق الفيصلي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع الوافد الجديد إيجور كورنادو من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 45 من اختراق داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل خمسة أهداف من خلالها، وتلقت شباكة هدفين.

ويحتل فريق الفيصلي السعودي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل أربعة أهداف من خلالها، وتلقت شباكه مثلهم.

الاتحاد والرجاء

ويعيش الاتحاد أياما صعبة بعد أن خسر نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، واستسلم أمام الرجاء الرياضي المغربي في النهائي الذي أقيم في الرباط بعد اللجوء لضربات الترجيح 4-3، وكانت المباراة في وقتها الأصلي انتهت بالتعادل 4-4 في سيناريو مجنون، حيث عاد النمر من بعيد بعد أن كان متخلفاً 4-2.

وشهد الشوط الأول تسجيل 5 أهداف كامل، ثلاث منها لمصلحة الرجاء كما تميزت المباراة بإيقاع سريع ولعب رجولي، وتميز البرازيلي رومارينيو الذي سجل ثلاثية كاملة في مرمى الرجاء لكنها لم تكن كافية للتتويج بالكأس التي تساوي 6 ملايين دولار.