/647868/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-ليدز-يونايتد-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها يوم الاحد في تمام الساعة 9:12 مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الأخيرة مع تشيلسي بهدف لمثله في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، ورغم محاولة ليفربول بكل قوة أن يفوز في هذه المباراة، ورغم طرد لاعب من فريق تشيلسي في شوط المباراة الأول، لكن الفريق لم يتمكن من الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو

ليفربول

واستهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب

وشهدت أحداث اليوم العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الممتاز، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي: