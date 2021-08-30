غداً.. الاتحاد الإماراتي يجري قرعة التصفيات التمهيدية لـ«بطولة كأس رئيس الدولة»

/647874/غدا-الاتحاد-الإماراتي-يجري-قرعة-التصفيات-التمهيدية-لـبطولة-كأس-رئيس-الدولة

يجري اتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء في مقره بدبي قرعة التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس صاحب رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 بمشاركة 16 فريقاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنهى اتحاد الكرة كافة الاستعدادات الخاصة بمراسم القرعة التي سيقتصر حضورها على المنظمين فقط، فيما يحضرها ممثلو الأندية عبر نظام الاتصال المرئي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ، وستبث عبر القنوات الرياضية.

ووفقاً لآلية القرعة سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من أربعة فرق تم تقسيمها إلى أربعة مستويات وفقاً لترتيبها في الموسم الرياضي 2020-2021 ، ويضم كل مستوى أربعة فرق على النحو التالي : المستوى الأول : الفجيرة – حتا – البطائح - دبا، المستوى الثاني : دبا الحصن – العربي – الحمرية - التعاون ، المستوى الثالث : مصفوت – مسافي – الذيد – الجزيرة الحمراء ،المستوى الرابع : الرمس – رأس الخيمة – غلف هيروز – سيتي .

يذكر أن التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة ستنطلق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 10سبتمبر المقبل حيث ستقام مباريات المجموعات الأربع بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، ويتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة للدور قبل النهائي، ثم يتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من التصفيات للمشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة بدءاً من دور الـ 16 .

سفيان رحيمي

اجتاز المغربي سفيان رحيمي، الفحص الطبي بنجاح، داخل العين الإماراتي، بعد وصوله الإمارات قادمًا من الدار البيضاء.

وكشف نادى العين الإماراتي، أن سفيان رحيمي اجتياز الكشف الطبي بنجاح، في انتظار تقديمه بشكل رسمي داخل الفريق الإماراتي.

ويعاني سفيان رحيمي من الإرهاق، بسبب خوض نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية مع الرجاء ضد اتحاد جدة، والسفر بعد ذلك مباشرة للإمارات.

وكشفت الصحف الإماراتية أن الرجاء والعين اتفقا علي صفقة رحيمي بقيمة مالية قدرها 3 ملايين دولار.

وكان المغربي سفيان رحيمي علامة بارزة في أداء فريقه فى نهائي البطولة العربية بين الرجاء واتحاد جدة، إذ سجل الهدف الرابع من ركلة ثابتة وهي أحد الأسلحة التي ظل يفتقدها فريق العين خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ مغادرة القائد، عمر عبدالرحمن.