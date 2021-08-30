/647876/وزيرة-الصحة-فاكسيرا-أكبر-مصنع-لإنتاج-لقاحات-كورونا-في-الشرق-الأوسط-وافريقيا-بطاقة-24-ألف-عبوة-في-الساعة-الواحدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.

دوت الخليج يرصدكلمةوزيرة الصحةاثناء تفقد مصانع فاكسيرا

مصانع فاكسيرا

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مجمع فاكسيرا، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات في نهاية العام الجاري.

فيروس كورونا

كما أوضحت الدكتورة هالة زايد أن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أشارت وزيرة الصحة إلى أنها تتمثل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال؛ بهدف نقل تكنولوجيا لقاح الأنفلونزا الموسمية، ونقل تكنولوجيا لقاح المكورات الرئوية، ونقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال.

من جانبها، شرحت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مكونات مصنع اللقاحات، الذي يضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مُزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مُدخلات التصنيع طبقا للمعايير المُوصي بها من منظمة الصحة العالمية، والتي تخص الرقابة على اللقاحات البشرية.

كما أوضحت الدكتورة هبة والي أن المصنع يضم غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بداية من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي؛ حيث تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقًا للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مُزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية. وحصل لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية في 23 أغسطس الجاري، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المُتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيدًا لاستدامة توافرها، وجار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا؛ تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.